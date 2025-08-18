Rohkem infot MATICX

Stader MaticX hind (MATICX)

1 MATICX/USD reaalajas hind:

$0.279413
$0.279413
+0.80%1D
Stader MaticX (MATICX) reaalajas hinnagraafik
Stader MaticX (MATICX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.275524
$ 0.275524
24 h madal
$ 0.294539
$ 0.294539
24 h kõrge

$ 0.275524
$ 0.275524

$ 0.294539
$ 0.294539

$ 2.07
$ 2.07

$ 0.17723
$ 0.17723

-3.07%

+1.84%

-1.37%

-1.37%

Stader MaticX (MATICX) reaalajas hind on $0.281058. Viimase 24 tunni jooksul MATICX kaubeldud madalaim $ 0.275524 ja kõrgeim $ 0.294539 näitab aktiivset turu volatiivsust. MATICXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.17723.

Lüliajalise tootluse osas on MATICX muutunud -3.07% viimase tunni jooksul, +1.84% 24 tunni vältel -1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stader MaticX (MATICX) – turuteave

$ 36.72M
$ 36.72M

--
--

$ 36.72M
$ 36.72M

130.05M
130.05M

130,054,046.1417944
130,054,046.1417944

Stader MaticX praegune turukapitalisatsioon on $ 36.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MATICX ringlev varu on 130.05M, mille koguvaru on 130054046.1417944. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.72M.

Stader MaticX (MATICX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stader MaticX ja USD hinnamuutus $ +0.00508676.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stader MaticX ja USD hinnamuutus $ +0.0073698466.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stader MaticX ja USD hinnamuutus $ +0.0794146523.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stader MaticX ja USD hinnamuutus $ +0.0105009238194017.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00508676+1.84%
30 päeva$ +0.0073698466+2.62%
60 päeva$ +0.0794146523+28.26%
90 päeva$ +0.0105009238194017+3.88%

Mis on Stader MaticX (MATICX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stader MaticX (MATICX) allikas

Stader MaticX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stader MaticX (MATICX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stader MaticX (MATICX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stader MaticX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stader MaticX hinna ennustust kohe!

MATICX kohalike valuutade suhtes

Stader MaticX (MATICX) tokenoomika

Stader MaticX (MATICX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MATICX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stader MaticX (MATICX) kohta

Kui palju on Stader MaticX (MATICX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MATICX hind USD on 0.281058 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MATICX/USD hind?
Praegune hind MATICX/USD on $ 0.281058. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stader MaticX turukapitalisatsioon?
MATICX turukapitalisatsioon on $ 36.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MATICX ringlev varu?
MATICX ringlev varu on 130.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MATICX (ATH) hind?
MATICX saavutab ATH hinna summas 2.07 USD.
Mis oli kõigi aegade MATICX madalaim (ATL) hind?
MATICX nägi ATL hinda summas 0.17723 USD.
Milline on MATICX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MATICX kauplemismaht on -- USD.
Kas MATICX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MATICX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MATICX hinna ennustust.
