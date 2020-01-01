Stader BNBx (BNBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stader BNBx (BNBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stader BNBx (BNBX) teave Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Ametlik veebisait: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx

Stader BNBx (BNBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stader BNBx (BNBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.98M $ 14.98M $ 14.98M Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 Kõigi aegade madalaim: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Praegune hind: $ 913.17 $ 913.17 $ 913.17 Lisateave Stader BNBx (BNBX) hinna kohta

Stader BNBx (BNBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stader BNBx (BNBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNBX tokeni tokenoomikat, avastage BNBX tokeni reaalajas hinda!

BNBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNBX võiks suunduda? Meie BNBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

