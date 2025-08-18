Rohkem infot BNBX

Stader BNBx hind (BNBX)

1 BNBX/USD reaalajas hind:

$920.14
$920.14
-1.10%1D
USD
Stader BNBx (BNBX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:46:44 (UTC+8)

Stader BNBx (BNBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 921.58
$ 921.58
24 h madal
$ 950.2
$ 950.2
24 h kõrge

$ 921.58
$ 921.58

$ 950.2
$ 950.2

$ 1,612.2
$ 1,612.2

$ 17.73
$ 17.73

-0.72%

-1.19%

+2.71%

+2.71%

Stader BNBx (BNBX) reaalajas hind on $919.69. Viimase 24 tunni jooksul BNBX kaubeldud madalaim $ 921.58 ja kõrgeim $ 950.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,612.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 17.73.

Lüliajalise tootluse osas on BNBX muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -1.19% 24 tunni vältel +2.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stader BNBx (BNBX) – turuteave

$ 15.12M
$ 15.12M

--
--

$ 0.00
$ 0.00

16.41K
16.41K

--
--

Stader BNBx praegune turukapitalisatsioon on $ 15.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BNBX ringlev varu on 16.41K, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Stader BNBx (BNBX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stader BNBx ja USD hinnamuutus $ -11.0981993796811.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stader BNBx ja USD hinnamuutus $ +127.4830132880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stader BNBx ja USD hinnamuutus $ +274.3790270340.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stader BNBx ja USD hinnamuutus $ +202.6796259199026.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -11.0981993796811-1.19%
30 päeva$ +127.4830132880+13.86%
60 päeva$ +274.3790270340+29.83%
90 päeva$ +202.6796259199026+28.27%

Mis on Stader BNBx (BNBX)

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

Üksuse Stader BNBx (BNBX) allikas

Ametlik veebisait

Stader BNBx hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stader BNBx (BNBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stader BNBx (BNBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stader BNBx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stader BNBx hinna ennustust kohe!

BNBX kohalike valuutade suhtes

Stader BNBx (BNBX) tokenoomika

Stader BNBx (BNBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stader BNBx (BNBX) kohta

Kui palju on Stader BNBx (BNBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNBX hind USD on 919.69 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNBX/USD hind?
Praegune hind BNBX/USD on $ 919.69. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stader BNBx turukapitalisatsioon?
BNBX turukapitalisatsioon on $ 15.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNBX ringlev varu?
BNBX ringlev varu on 16.41K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNBX (ATH) hind?
BNBX saavutab ATH hinna summas 1,612.2 USD.
Mis oli kõigi aegade BNBX madalaim (ATL) hind?
BNBX nägi ATL hinda summas 17.73 USD.
Milline on BNBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNBX kauplemismaht on -- USD.
Kas BNBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNBX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:46:44 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.