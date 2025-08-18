Mis on Stader BNBx (BNBX)

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

Üksuse Stader BNBx (BNBX) allikas Ametlik veebisait

Stader BNBx hinna ennustus (USD)

BNBX kohalike valuutade suhtes

Stader BNBx (BNBX) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stader BNBx (BNBX) kohta Kui palju on Stader BNBx (BNBX) tänapäeval väärt? Reaalajas BNBX hind USD on 919.69 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BNBX/USD hind? $ 919.69 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BNBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stader BNBx turukapitalisatsioon? BNBX turukapitalisatsioon on $ 15.12M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BNBX ringlev varu? BNBX ringlev varu on 16.41K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNBX (ATH) hind? BNBX saavutab ATH hinna summas 1,612.2 USD . Mis oli kõigi aegade BNBX madalaim (ATL) hind? BNBX nägi ATL hinda summas 17.73 USD . Milline on BNBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BNBX kauplemismaht on -- USD . Kas BNBX sel aastal kõrgemale ka suundub? BNBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNBX hinna ennustust

Stader BNBx (BNBX) Olulised valdkonna uudised