USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

Kui palju on Stables Labs USDX (USDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stables Labs USDX (USDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stables Labs USDX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Stables Labs USDX (USDX) tokenoomika

Stables Labs USDX (USDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stables Labs USDX (USDX) kohta Kui palju on Stables Labs USDX (USDX) tänapäeval väärt? Reaalajas USDX hind USD on 0.997591 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDX/USD hind? $ 0.997591 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stables Labs USDX turukapitalisatsioon? USDX turukapitalisatsioon on $ 677.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDX ringlev varu? USDX ringlev varu on 678.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDX (ATH) hind? USDX saavutab ATH hinna summas 1.057 USD . Mis oli kõigi aegade USDX madalaim (ATL) hind? USDX nägi ATL hinda summas 0.944423 USD . Milline on USDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDX kauplemismaht on -- USD . Kas USDX sel aastal kõrgemale ka suundub? USDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDX hinna ennustust

