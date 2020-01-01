Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stables Labs Staked USDX (SUSDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) teave USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Ametlik veebisait: http://stableslabs.com Valge raamat: https://docs.usdx.money/ Ostke SUSDX kohe!

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stables Labs Staked USDX (SUSDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 260.01M Koguvaru: $ 236.66M Ringlev varu: $ 236.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 260.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.980819 Praegune hind: $ 1.099 Lisateave Stables Labs Staked USDX (SUSDX) hinna kohta

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSDX tokeni tokenoomikat, avastage SUSDX tokeni reaalajas hinda!

SUSDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSDX võiks suunduda? Meie SUSDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUSDX tokeni hinna ennustust kohe!

