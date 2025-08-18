Rohkem infot SUSDX

SUSDX Hinnainfo

SUSDX Valge raamat

SUSDX Ametlik veebisait

SUSDX Tokenoomika

SUSDX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stables Labs Staked USDX logo

Stables Labs Staked USDX hind (SUSDX)

Loendis mitteolevad

1 SUSDX/USD reaalajas hind:

$1.1
$1.1$1.1
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Stables Labs Staked USDX (SUSDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:17:42 (UTC+8)

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.092
$ 1.092$ 1.092
24 h madal
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h kõrge

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.980819
$ 0.980819$ 0.980819

-0.04%

+0.11%

+0.16%

+0.16%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) reaalajas hind on $1.098. Viimase 24 tunni jooksul SUSDX kaubeldud madalaim $ 1.092 ja kõrgeim $ 1.1 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.17 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.980819.

Lüliajalise tootluse osas on SUSDX muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +0.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) – turuteave

$ 252.88M
$ 252.88M$ 252.88M

--
----

$ 252.88M
$ 252.88M$ 252.88M

229.94M
229.94M 229.94M

229,937,118.0162909
229,937,118.0162909 229,937,118.0162909

Stables Labs Staked USDX praegune turukapitalisatsioon on $ 252.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUSDX ringlev varu on 229.94M, mille koguvaru on 229937118.0162909. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 252.88M.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stables Labs Staked USDX ja USD hinnamuutus $ +0.00120523.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stables Labs Staked USDX ja USD hinnamuutus $ +0.0074572866.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stables Labs Staked USDX ja USD hinnamuutus $ +0.0114536772.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stables Labs Staked USDX ja USD hinnamuutus $ +0.0180548433923854.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00120523+0.11%
30 päeva$ +0.0074572866+0.68%
60 päeva$ +0.0114536772+1.04%
90 päeva$ +0.0180548433923854+1.67%

Mis on Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stables Labs Staked USDX (SUSDX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Stables Labs Staked USDX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stables Labs Staked USDX (SUSDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stables Labs Staked USDX (SUSDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stables Labs Staked USDX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stables Labs Staked USDX hinna ennustust kohe!

SUSDX kohalike valuutade suhtes

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenoomika

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stables Labs Staked USDX (SUSDX) kohta

Kui palju on Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUSDX hind USD on 1.098 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUSDX/USD hind?
Praegune hind SUSDX/USD on $ 1.098. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stables Labs Staked USDX turukapitalisatsioon?
SUSDX turukapitalisatsioon on $ 252.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUSDX ringlev varu?
SUSDX ringlev varu on 229.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSDX (ATH) hind?
SUSDX saavutab ATH hinna summas 1.17 USD.
Mis oli kõigi aegade SUSDX madalaim (ATL) hind?
SUSDX nägi ATL hinda summas 0.980819 USD.
Milline on SUSDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUSDX kauplemismaht on -- USD.
Kas SUSDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUSDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSDX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:17:42 (UTC+8)

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.