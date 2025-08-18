Mis on Stable (STABLE)

STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.

Stable (STABLE) tokenoomika

Stable (STABLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STABLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stable (STABLE) kohta Kui palju on Stable (STABLE) tänapäeval väärt? Reaalajas STABLE hind USD on 2.55 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STABLE/USD hind? $ 2.55 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STABLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stable turukapitalisatsioon? STABLE turukapitalisatsioon on $ 2.55M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STABLE ringlev varu? STABLE ringlev varu on 1000.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STABLE (ATH) hind? STABLE saavutab ATH hinna summas 18.21 USD . Mis oli kõigi aegade STABLE madalaim (ATL) hind? STABLE nägi ATL hinda summas 1.57 USD . Milline on STABLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STABLE kauplemismaht on -- USD . Kas STABLE sel aastal kõrgemale ka suundub? STABLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STABLE hinna ennustust

