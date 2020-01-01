Stability (STBL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stability (STBL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stability (STBL) teave Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem. Ametlik veebisait: https://stability.farm/ Valge raamat: https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems Ostke STBL kohe!

Stability (STBL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stability (STBL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 603.17K $ 603.17K $ 603.17K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.121797 $ 0.121797 $ 0.121797 Kõigi aegade madalaim: $ 0.055804 $ 0.055804 $ 0.055804 Praegune hind: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Lisateave Stability (STBL) hinna kohta

Stability (STBL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stability (STBL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STBL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STBL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STBL tokeni tokenoomikat, avastage STBL tokeni reaalajas hinda!

STBL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STBL võiks suunduda? Meie STBL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STBL tokeni hinna ennustust kohe!

