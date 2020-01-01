SroomAI DAO (SHR0) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SroomAI DAO (SHR0) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SroomAI DAO (SHR0) teave Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Ametlik veebisait: https://suidaos.com Ostke SHR0 kohe!

SroomAI DAO (SHR0) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SroomAI DAO (SHR0) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02437799 $ 0.02437799 $ 0.02437799 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00169283 $ 0.00169283 $ 0.00169283 Lisateave SroomAI DAO (SHR0) hinna kohta

SroomAI DAO (SHR0) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SroomAI DAO (SHR0) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHR0 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHR0 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHR0 tokeni tokenoomikat, avastage SHR0 tokeni reaalajas hinda!

SHR0 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHR0 võiks suunduda? Meie SHR0 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHR0 tokeni hinna ennustust kohe!

