Rohkem infot SHR0

SHR0 Hinnainfo

SHR0 Ametlik veebisait

SHR0 Tokenoomika

SHR0 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SroomAI DAO logo

SroomAI DAO hind (SHR0)

Loendis mitteolevad

1 SHR0/USD reaalajas hind:

$0.00234944
$0.00234944$0.00234944
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SroomAI DAO (SHR0) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:58:27 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00232304
$ 0.00232304$ 0.00232304
24 h madal
$ 0.00252243
$ 0.00252243$ 0.00252243
24 h kõrge

$ 0.00232304
$ 0.00232304$ 0.00232304

$ 0.00252243
$ 0.00252243$ 0.00252243

$ 0.02437799
$ 0.02437799$ 0.02437799

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

-4.87%

-14.77%

-14.77%

SroomAI DAO (SHR0) reaalajas hind on $0.0023492. Viimase 24 tunni jooksul SHR0 kaubeldud madalaim $ 0.00232304 ja kõrgeim $ 0.00252243 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHR0kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02437799 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHR0 muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -4.87% 24 tunni vältel -14.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SroomAI DAO (SHR0) – turuteave

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

--
----

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

SroomAI DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 2.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHR0 ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.58M.

SroomAI DAO (SHR0) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SroomAI DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0001203287961344.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SroomAI DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0005752652.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SroomAI DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0006091748.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SroomAI DAO ja USD hinnamuutus $ -0.002714071947815644.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001203287961344-4.87%
30 päeva$ -0.0005752652-24.48%
60 päeva$ -0.0006091748-25.93%
90 päeva$ -0.002714071947815644-53.60%

Mis on SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SroomAI DAO (SHR0) allikas

Ametlik veebisait

SroomAI DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on SroomAI DAO (SHR0) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SroomAI DAO (SHR0) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SroomAI DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SroomAI DAO hinna ennustust kohe!

SHR0 kohalike valuutade suhtes

SroomAI DAO (SHR0) tokenoomika

SroomAI DAO (SHR0) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHR0 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SroomAI DAO (SHR0) kohta

Kui palju on SroomAI DAO (SHR0) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHR0 hind USD on 0.0023492 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHR0/USD hind?
Praegune hind SHR0/USD on $ 0.0023492. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SroomAI DAO turukapitalisatsioon?
SHR0 turukapitalisatsioon on $ 2.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHR0 ringlev varu?
SHR0 ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHR0 (ATH) hind?
SHR0 saavutab ATH hinna summas 0.02437799 USD.
Mis oli kõigi aegade SHR0 madalaim (ATL) hind?
SHR0 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHR0 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHR0 kauplemismaht on -- USD.
Kas SHR0 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHR0 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHR0 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:58:27 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.