Squid Game hind (SQUID)
--
-4.80%
+0.52%
+0.52%
Squid Game (SQUID) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SQUID kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQUIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0000237 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SQUID muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.80% 24 tunni vältel +0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Squid Game praegune turukapitalisatsioon on $ 37.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SQUID ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.93K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Squid Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Squid Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Squid Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Squid Game ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.80%
|30 päeva
|$ 0
|+6.81%
|60 päeva
|$ 0
|-36.61%
|90 päeva
|$ 0
|--
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
Squid Game (SQUID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQUID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.