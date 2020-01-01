sqrFUND (SQR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sqrFUND (SQR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sqrFUND (SQR) teave sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support. Ametlik veebisait: https://sqrfund.ai/ Valge raamat: https://x.com/sqrfund_ai/status/1866120837600092290 Ostke SQR kohe!

sqrFUND (SQR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sqrFUND (SQR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.01K $ 85.01K $ 85.01K Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.01K $ 85.01K $ 85.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0037965 $ 0.0037965 $ 0.0037965 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave sqrFUND (SQR) hinna kohta

sqrFUND (SQR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sqrFUND (SQR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SQR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SQR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SQR tokeni tokenoomikat, avastage SQR tokeni reaalajas hinda!

