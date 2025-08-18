Mis on SQRCAT (SQRCAT)

SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.

Üksuse SQRCAT (SQRCAT) allikas Ametlik veebisait

SQRCAT kohalike valuutade suhtes

SQRCAT (SQRCAT) tokenoomika

SQRCAT (SQRCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQRCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SQRCAT (SQRCAT) kohta Kui palju on SQRCAT (SQRCAT) tänapäeval väärt? Reaalajas SQRCAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SQRCAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SQRCAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SQRCAT turukapitalisatsioon? SQRCAT turukapitalisatsioon on $ 18.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SQRCAT ringlev varu? SQRCAT ringlev varu on 48.16T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQRCAT (ATH) hind? SQRCAT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SQRCAT madalaim (ATL) hind? SQRCAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SQRCAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SQRCAT kauplemismaht on -- USD . Kas SQRCAT sel aastal kõrgemale ka suundub? SQRCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQRCAT hinna ennustust

