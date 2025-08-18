Rohkem infot SQRB

SQRB Hinnainfo

SQRB Valge raamat

SQRB Ametlik veebisait

SQRB Tokenoomika

SQRB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SQRBIT logo

SQRBIT hind (SQRB)

Loendis mitteolevad

1 SQRB/USD reaalajas hind:

--
----
+33.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SQRBIT (SQRB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:42:51 (UTC+8)

SQRBIT (SQRB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.107605
$ 0.107605$ 0.107605

$ 0
$ 0$ 0

--

+33.36%

+25.10%

+25.10%

SQRBIT (SQRB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SQRB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQRBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.107605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SQRB muutunud -- viimase tunni jooksul, +33.36% 24 tunni vältel +25.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SQRBIT (SQRB) – turuteave

$ 68.05K
$ 68.05K$ 68.05K

--
----

$ 200.11K
$ 200.11K$ 200.11K

3.40B
3.40B 3.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

SQRBIT praegune turukapitalisatsioon on $ 68.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SQRB ringlev varu on 3.40B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 200.11K.

SQRBIT (SQRB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SQRBIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SQRBIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SQRBIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SQRBIT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+33.36%
30 päeva$ 0+100.02%
60 päeva$ 0+300.20%
90 päeva$ 0--

Mis on SQRBIT (SQRB)

SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SQRBIT (SQRB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SQRBIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SQRBIT (SQRB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SQRBIT (SQRB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SQRBIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SQRBIT hinna ennustust kohe!

SQRB kohalike valuutade suhtes

SQRBIT (SQRB) tokenoomika

SQRBIT (SQRB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQRB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SQRBIT (SQRB) kohta

Kui palju on SQRBIT (SQRB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQRB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQRB/USD hind?
Praegune hind SQRB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SQRBIT turukapitalisatsioon?
SQRB turukapitalisatsioon on $ 68.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQRB ringlev varu?
SQRB ringlev varu on 3.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQRB (ATH) hind?
SQRB saavutab ATH hinna summas 0.107605 USD.
Mis oli kõigi aegade SQRB madalaim (ATL) hind?
SQRB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SQRB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQRB kauplemismaht on -- USD.
Kas SQRB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQRB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQRB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:42:51 (UTC+8)

SQRBIT (SQRB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.