SPURDO ON ETH hind (SPURDO)

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
SPURDO ON ETH (SPURDO) reaalajas hinnagraafik
SPURDO ON ETH (SPURDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.04680185
$ 0
+0.59%

+0.05%

+2.13%

+2.13%

SPURDO ON ETH (SPURDO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPURDO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPURDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04680185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPURDO muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SPURDO ON ETH (SPURDO) – turuteave

$ 435.38K
--
$ 435.38K
1.00B
1,000,000,000.0
SPURDO ON ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 435.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPURDO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 435.38K.

SPURDO ON ETH (SPURDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SPURDO ON ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SPURDO ON ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SPURDO ON ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SPURDO ON ETH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.05%
30 päeva$ 0+15.02%
60 päeva$ 0+96.26%
90 päeva$ 0--

Mis on SPURDO ON ETH (SPURDO)

Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SPURDO ON ETH (SPURDO) allikas

Ametlik veebisait

SPURDO ON ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPURDO ON ETH (SPURDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPURDO ON ETH (SPURDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPURDO ON ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPURDO ON ETH hinna ennustust kohe!

SPURDO kohalike valuutade suhtes

SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenoomika

SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPURDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPURDO ON ETH (SPURDO) kohta

Kui palju on SPURDO ON ETH (SPURDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPURDO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPURDO/USD hind?
Praegune hind SPURDO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SPURDO ON ETH turukapitalisatsioon?
SPURDO turukapitalisatsioon on $ 435.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPURDO ringlev varu?
SPURDO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPURDO (ATH) hind?
SPURDO saavutab ATH hinna summas 0.04680185 USD.
Mis oli kõigi aegade SPURDO madalaim (ATL) hind?
SPURDO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPURDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPURDO kauplemismaht on -- USD.
Kas SPURDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPURDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPURDO hinna ennustust.
