Mis on Spunk (SPUNK)

Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.

Spunk (SPUNK) tokenoomika

Spunk (SPUNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPUNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spunk (SPUNK) kohta Kui palju on Spunk (SPUNK) tänapäeval väärt? Reaalajas SPUNK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPUNK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPUNK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spunk turukapitalisatsioon? SPUNK turukapitalisatsioon on $ 2.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPUNK ringlev varu? SPUNK ringlev varu on 876.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPUNK (ATH) hind? SPUNK saavutab ATH hinna summas 0.00433601 USD . Mis oli kõigi aegade SPUNK madalaim (ATL) hind? SPUNK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SPUNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPUNK kauplemismaht on -- USD . Kas SPUNK sel aastal kõrgemale ka suundub? SPUNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPUNK hinna ennustust

