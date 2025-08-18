Mis on Spring Staked SUI (SSUI)

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spring Staked SUI (SSUI) kohta Kui palju on Spring Staked SUI (SSUI) tänapäeval väärt? Reaalajas SSUI hind USD on 3.69 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SSUI/USD hind? $ 3.69 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SSUI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spring Staked SUI turukapitalisatsioon? SSUI turukapitalisatsioon on $ 30.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SSUI ringlev varu? SSUI ringlev varu on 8.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SSUI (ATH) hind? SSUI saavutab ATH hinna summas 18.79 USD . Mis oli kõigi aegade SSUI madalaim (ATL) hind? SSUI nägi ATL hinda summas 1.75 USD . Milline on SSUI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SSUI kauplemismaht on -- USD . Kas SSUI sel aastal kõrgemale ka suundub? SSUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SSUI hinna ennustust

