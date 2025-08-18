Rohkem infot SPQR

SPQR hind (SPQR)

Loendis mitteolevad

1 SPQR/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SPQR (SPQR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:31:55 (UTC+8)

SPQR (SPQR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-5.77%

-3.91%

-3.91%

SPQR (SPQR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPQR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPQRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPQR muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -5.77% 24 tunni vältel -3.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SPQR (SPQR) – turuteave

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

--
----

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

999.24M
999.24M 999.24M

999,238,816.791552
999,238,816.791552 999,238,816.791552

SPQR praegune turukapitalisatsioon on $ 30.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPQR ringlev varu on 999.24M, mille koguvaru on 999238816.791552. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.68K.

SPQR (SPQR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SPQR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SPQR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SPQR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SPQR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.77%
30 päeva$ 0-1.25%
60 päeva$ 0+17.39%
90 päeva$ 0--

Mis on SPQR (SPQR)

SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history’s greatest civilizations. Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn’t just a token—it’s a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SPQR (SPQR) allikas

Ametlik veebisait

SPQR hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPQR (SPQR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPQR (SPQR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPQR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPQR hinna ennustust kohe!

SPQR kohalike valuutade suhtes

SPQR (SPQR) tokenoomika

SPQR (SPQR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPQR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPQR (SPQR) kohta

Kui palju on SPQR (SPQR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPQR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPQR/USD hind?
Praegune hind SPQR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SPQR turukapitalisatsioon?
SPQR turukapitalisatsioon on $ 30.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPQR ringlev varu?
SPQR ringlev varu on 999.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPQR (ATH) hind?
SPQR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SPQR madalaim (ATL) hind?
SPQR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPQR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPQR kauplemismaht on -- USD.
Kas SPQR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPQR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPQR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.