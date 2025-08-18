Rohkem infot SPOTWIN

SpotWin hind (SPOTWIN)

Loendis mitteolevad

1 SPOTWIN/USD reaalajas hind:

--
----
+0.50%1D
USD
SpotWin (SPOTWIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:31:46 (UTC+8)

SpotWin (SPOTWIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003805
$ 0.00003805$ 0.00003805
24 h madal
$ 0.00003833
$ 0.00003833$ 0.00003833
24 h kõrge

$ 0.00003805
$ 0.00003805$ 0.00003805

$ 0.00003833
$ 0.00003833$ 0.00003833

$ 0.00016127
$ 0.00016127$ 0.00016127

$ 0.00003192
$ 0.00003192$ 0.00003192

--

+0.56%

+11.31%

+11.31%

SpotWin (SPOTWIN) reaalajas hind on $0.00003833. Viimase 24 tunni jooksul SPOTWIN kaubeldud madalaim $ 0.00003805 ja kõrgeim $ 0.00003833 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPOTWINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00016127 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003192.

Lüliajalise tootluse osas on SPOTWIN muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel +11.31% viimase 7 päeva jooksul.

SpotWin (SPOTWIN) – turuteave

$ 38.33K
$ 38.33K$ 38.33K

--
----

$ 38.33K
$ 38.33K$ 38.33K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,006.2963954
999,993,006.2963954 999,993,006.2963954

SpotWin praegune turukapitalisatsioon on $ 38.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPOTWIN ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999993006.2963954. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.33K.

SpotWin (SPOTWIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SpotWin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SpotWin ja USD hinnamuutus $ +0.0000008104.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SpotWin ja USD hinnamuutus $ +0.0000017832.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SpotWin ja USD hinnamuutus $ -0.00005355123598695597.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.56%
30 päeva$ +0.0000008104+2.11%
60 päeva$ +0.0000017832+4.65%
90 päeva$ -0.00005355123598695597-58.28%

Mis on SpotWin (SPOTWIN)

yes/no trivia styled fantasy sports!

Üksuse SpotWin (SPOTWIN) allikas

Ametlik veebisait

SpotWin hinna ennustus (USD)

Kui palju on SpotWin (SPOTWIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SpotWin (SPOTWIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SpotWin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SpotWin hinna ennustust kohe!

SPOTWIN kohalike valuutade suhtes

SpotWin (SPOTWIN) tokenoomika

SpotWin (SPOTWIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPOTWIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpotWin (SPOTWIN) kohta

Kui palju on SpotWin (SPOTWIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPOTWIN hind USD on 0.00003833 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPOTWIN/USD hind?
Praegune hind SPOTWIN/USD on $ 0.00003833. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SpotWin turukapitalisatsioon?
SPOTWIN turukapitalisatsioon on $ 38.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPOTWIN ringlev varu?
SPOTWIN ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPOTWIN (ATH) hind?
SPOTWIN saavutab ATH hinna summas 0.00016127 USD.
Mis oli kõigi aegade SPOTWIN madalaim (ATL) hind?
SPOTWIN nägi ATL hinda summas 0.00003192 USD.
Milline on SPOTWIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPOTWIN kauplemismaht on -- USD.
Kas SPOTWIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPOTWIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPOTWIN hinna ennustust.
