Spottie WiFi (WIFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spottie WiFi (WIFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spottie WiFi (WIFI) teave SPOTTIE WIFI BRINGS EVERYONE $WIFI Ametlik veebisait: https://wifionsolana.com/ Ostke WIFI kohe!

Spottie WiFi (WIFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spottie WiFi (WIFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.13K $ 17.13K $ 17.13K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.13K $ 17.13K $ 17.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00124253 $ 0.00124253 $ 0.00124253 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000882 $ 0.00000882 $ 0.00000882 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Spottie WiFi (WIFI) hinna kohta

Spottie WiFi (WIFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spottie WiFi (WIFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIFI tokeni tokenoomikat, avastage WIFI tokeni reaalajas hinda!

WIFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIFI võiks suunduda? Meie WIFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIFI tokeni hinna ennustust kohe!

