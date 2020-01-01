SPORT (SPORT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SPORT (SPORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SPORT (SPORT) teave Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs. Ametlik veebisait: https://lympo.io/ Ostke SPORT kohe!

SPORT (SPORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SPORT (SPORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.75K $ 77.75K $ 77.75K Koguvaru: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ringlev varu: $ 528.18M $ 528.18M $ 528.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.00K $ 184.00K $ 184.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.076412 $ 0.076412 $ 0.076412 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001472 $ 0.0001472 $ 0.0001472 Lisateave SPORT (SPORT) hinna kohta

SPORT (SPORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SPORT (SPORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPORT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPORT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPORT tokeni tokenoomikat, avastage SPORT tokeni reaalajas hinda!

SPORT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPORT võiks suunduda? Meie SPORT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPORT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!