Sport Bettor AI (ZEBRO) teave Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Ostke ZEBRO kohe!

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sport Bettor AI (ZEBRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 105.88K $ 105.88K $ 105.88K Koguvaru: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Ringlev varu: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 105.88K $ 105.88K $ 105.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010596 $ 0.00010596 $ 0.00010596 Lisateave Sport Bettor AI (ZEBRO) hinna kohta

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEBRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEBRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEBRO tokeni tokenoomikat, avastage ZEBRO tokeni reaalajas hinda!

ZEBRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEBRO võiks suunduda? Meie ZEBRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEBRO tokeni hinna ennustust kohe!

