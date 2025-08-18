Rohkem infot ZEBRO

Sport Bettor AI hind (ZEBRO)

1 ZEBRO/USD reaalajas hind:

$0.00011786
$0.00011786$0.00011786
-24.20%1D
USD
Sport Bettor AI (ZEBRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:01:37 (UTC+8)

Sport Bettor AI (ZEBRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

-24.27%

+18.16%

+18.16%

Sport Bettor AI (ZEBRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZEBRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEBROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZEBRO muutunud +0.97% viimase tunni jooksul, -24.27% 24 tunni vältel +18.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sport Bettor AI (ZEBRO) – turuteave

$ 117.77K
$ 117.77K$ 117.77K

--
----

$ 117.77K
$ 117.77K$ 117.77K

999.24M
999.24M 999.24M

999,239,020.4349592
999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

Sport Bettor AI praegune turukapitalisatsioon on $ 117.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZEBRO ringlev varu on 999.24M, mille koguvaru on 999239020.4349592. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.77K.

Sport Bettor AI (ZEBRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sport Bettor AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sport Bettor AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sport Bettor AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sport Bettor AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-24.27%
30 päeva$ 0+5.91%
60 päeva$ 0-10.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Sport Bettor AI (ZEBRO)

Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sport Bettor AI (ZEBRO) allikas

Ametlik veebisait

Sport Bettor AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sport Bettor AI (ZEBRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sport Bettor AI (ZEBRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sport Bettor AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sport Bettor AI hinna ennustust kohe!

ZEBRO kohalike valuutade suhtes

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenoomika

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEBRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sport Bettor AI (ZEBRO) kohta

Kui palju on Sport Bettor AI (ZEBRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEBRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEBRO/USD hind?
Praegune hind ZEBRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sport Bettor AI turukapitalisatsioon?
ZEBRO turukapitalisatsioon on $ 117.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEBRO ringlev varu?
ZEBRO ringlev varu on 999.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEBRO (ATH) hind?
ZEBRO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEBRO madalaim (ATL) hind?
ZEBRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZEBRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEBRO kauplemismaht on -- USD.
Kas ZEBRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEBRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEBRO hinna ennustust.
