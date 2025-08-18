Rohkem infot SPORT

SPORT logo

SPORT hind (SPORT)

Loendis mitteolevad

1 SPORT/USD reaalajas hind:

$0.00012614
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SPORT (SPORT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:15:29 (UTC+8)

SPORT (SPORT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.076412
$ 0
-2.26%

-6.39%

+6.99%

+6.99%

SPORT (SPORT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPORT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.076412 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPORT muutunud -2.26% viimase tunni jooksul, -6.39% 24 tunni vältel +6.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SPORT (SPORT) – turuteave

$ 66.63K
--
$ 157.68K
528.18M
1,250,000,000.0
SPORT praegune turukapitalisatsioon on $ 66.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPORT ringlev varu on 528.18M, mille koguvaru on 1250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157.68K.

SPORT (SPORT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SPORT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SPORT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SPORT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SPORT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.39%
30 päeva$ 0+37.18%
60 päeva$ 0+70.27%
90 päeva$ 0--

Mis on SPORT (SPORT)

Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs.

Üksuse SPORT (SPORT) allikas

Ametlik veebisait

SPORT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPORT (SPORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPORT (SPORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPORT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPORT hinna ennustust kohe!

SPORT kohalike valuutade suhtes

SPORT (SPORT) tokenoomika

SPORT (SPORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPORT (SPORT) kohta

Kui palju on SPORT (SPORT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPORT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPORT/USD hind?
Praegune hind SPORT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SPORT turukapitalisatsioon?
SPORT turukapitalisatsioon on $ 66.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPORT ringlev varu?
SPORT ringlev varu on 528.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPORT (ATH) hind?
SPORT saavutab ATH hinna summas 0.076412 USD.
Mis oli kõigi aegade SPORT madalaim (ATL) hind?
SPORT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPORT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPORT kauplemismaht on -- USD.
Kas SPORT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPORT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:15:29 (UTC+8)

SPORT (SPORT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.