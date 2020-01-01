Spore (SPORE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spore (SPORE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spore (SPORE) teave Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their "DNA" to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary "Hunger Games" for AI on the blockchain. Ametlik veebisait: https://www.spore.fun/

Spore (SPORE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spore (SPORE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 654.56K $ 654.56K $ 654.56K Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 654.56K $ 654.56K $ 654.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.081774 $ 0.081774 $ 0.081774 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00065459 $ 0.00065459 $ 0.00065459 Lisateave Spore (SPORE) hinna kohta

Spore (SPORE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spore (SPORE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPORE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPORE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPORE tokeni tokenoomikat, avastage SPORE tokeni reaalajas hinda!

SPORE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPORE võiks suunduda? Meie SPORE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

