Rohkem infot SPORE

SPORE Hinnainfo

SPORE Ametlik veebisait

SPORE Tokenoomika

SPORE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Spore logo

Spore hind (SPORE)

Loendis mitteolevad

1 SPORE/USD reaalajas hind:

$0.00061649
$0.00061649$0.00061649
-10.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Spore (SPORE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:17:22 (UTC+8)

Spore (SPORE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081774
$ 0.081774$ 0.081774

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-10.68%

-9.93%

-9.93%

Spore (SPORE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPORE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPOREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.081774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPORE muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -10.68% 24 tunni vältel -9.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spore (SPORE) – turuteave

$ 616.47K
$ 616.47K$ 616.47K

--
----

$ 616.47K
$ 616.47K$ 616.47K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,274.248081
999,954,274.248081 999,954,274.248081

Spore praegune turukapitalisatsioon on $ 616.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPORE ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999954274.248081. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 616.47K.

Spore (SPORE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spore ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.68%
30 päeva$ 0-10.69%
60 päeva$ 0-0.76%
90 päeva$ 0--

Mis on Spore (SPORE)

Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Spore (SPORE) allikas

Ametlik veebisait

Spore hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spore (SPORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spore (SPORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spore hinna ennustust kohe!

SPORE kohalike valuutade suhtes

Spore (SPORE) tokenoomika

Spore (SPORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spore (SPORE) kohta

Kui palju on Spore (SPORE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPORE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPORE/USD hind?
Praegune hind SPORE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spore turukapitalisatsioon?
SPORE turukapitalisatsioon on $ 616.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPORE ringlev varu?
SPORE ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPORE (ATH) hind?
SPORE saavutab ATH hinna summas 0.081774 USD.
Mis oli kõigi aegade SPORE madalaim (ATL) hind?
SPORE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPORE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPORE kauplemismaht on -- USD.
Kas SPORE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPORE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPORE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:17:22 (UTC+8)

Spore (SPORE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.