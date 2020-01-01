Splash Dog (BUSTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Splash Dog (BUSTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Splash Dog (BUSTER) teave THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me Signature Pool Dive

Serial Killer

Silly Roadmap BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash? Ametlik veebisait: https://buster-sol.xyz/ Ostke BUSTER kohe!

Splash Dog (BUSTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Splash Dog (BUSTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Koguvaru: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ringlev varu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00444016 $ 0.00444016 $ 0.00444016 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Splash Dog (BUSTER) hinna kohta

Splash Dog (BUSTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Splash Dog (BUSTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUSTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUSTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUSTER tokeni tokenoomikat, avastage BUSTER tokeni reaalajas hinda!

BUSTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUSTER võiks suunduda? Meie BUSTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUSTER tokeni hinna ennustust kohe!

