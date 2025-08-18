Rohkem infot BUSTER

Splash Dog logo

Splash Dog hind (BUSTER)

Loendis mitteolevad

1 BUSTER/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Splash Dog (BUSTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:42:29 (UTC+8)

Splash Dog (BUSTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00444016
$ 0.00444016$ 0.00444016

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.55%

+11.55%

Splash Dog (BUSTER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUSTER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUSTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00444016 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUSTER muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Splash Dog (BUSTER) – turuteave

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

--
----

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,457.407943
999,771,457.407943 999,771,457.407943

Splash Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 12.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUSTER ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999771457.407943. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.10K.

Splash Dog (BUSTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Splash Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Splash Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Splash Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Splash Dog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.02%
60 päeva$ 0+13.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Splash Dog (BUSTER)

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Splash Dog (BUSTER) allikas

Ametlik veebisait

Splash Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Splash Dog (BUSTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Splash Dog (BUSTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Splash Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Splash Dog hinna ennustust kohe!

BUSTER kohalike valuutade suhtes

Splash Dog (BUSTER) tokenoomika

Splash Dog (BUSTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUSTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Splash Dog (BUSTER) kohta

Kui palju on Splash Dog (BUSTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUSTER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUSTER/USD hind?
Praegune hind BUSTER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Splash Dog turukapitalisatsioon?
BUSTER turukapitalisatsioon on $ 12.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUSTER ringlev varu?
BUSTER ringlev varu on 999.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSTER (ATH) hind?
BUSTER saavutab ATH hinna summas 0.00444016 USD.
Mis oli kõigi aegade BUSTER madalaim (ATL) hind?
BUSTER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUSTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUSTER kauplemismaht on -- USD.
Kas BUSTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUSTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUSTER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.