Spinning Cat hind (OIIAOIIA)
+4.22%
+2.87%
-1.06%
-1.06%
Spinning Cat (OIIAOIIA) reaalajas hind on $0.00253458. Viimase 24 tunni jooksul OIIAOIIA kaubeldud madalaim $ 0.00238134 ja kõrgeim $ 0.00268255 näitab aktiivset turu volatiivsust. OIIAOIIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0324146 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00125116.
Lüliajalise tootluse osas on OIIAOIIA muutunud +4.22% viimase tunni jooksul, +2.87% 24 tunni vältel -1.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Spinning Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 2.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OIIAOIIA ringlev varu on 999.79M, mille koguvaru on 999793224.536228. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.53M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Spinning Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spinning Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0009139158.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spinning Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0006102237.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spinning Cat ja USD hinnamuutus $ -0.003476248576225407.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+2.87%
|30 päeva
|$ -0.0009139158
|-36.05%
|60 päeva
|$ -0.0006102237
|-24.07%
|90 päeva
|$ -0.003476248576225407
|-57.83%
OIIAOIIA is a unique, community-driven project inspired by the viral spinning cat meme, a symbol of internet culture’s playful and absurd nature. Originally created as a lighthearted crypto coin, OIIAOIIA quickly captured the imagination of online communities who resonated with its charm and simplicity. The project’s viral roots gave it an organic following, but as its popularity grew, it became clear that its true potential could only be realized through collective ownership and participation. Recognizing the power of its community, the project underwent a significant transition to full community ownership. This move was aimed at fostering transparency, decentralization, and inclusivity, empowering individuals to have a direct role in shaping OIIAOIIA’s future. By putting the decision-making process into the hands of its supporters, the project ensures that it evolves in a way that aligns with the interests and creativity of its participants. At its core, OIIAOIIA celebrates the whimsical and collaborative spirit of internet culture while exploring the possibilities of decentralized technology. Unlike traditional meme-based tokens that often rely on fleeting hype, OIIAOIIA is building a decentralized ecosystem where the community actively contributes to its growth. This ecosystem encourages creativity, governance, and innovation, turning a simple meme into a collective symbol of empowerment. The project’s community-first approach is what sets it apart. Every decision, from developmental milestones to the coin’s utility, is shaped by the collective input of its members. This decentralization ensures that no single entity has control over the project, reinforcing trust and alignment with the principles of blockchain technology. In a space where meme coins are often short-lived and centralized, OIIAOIIA positions itself as a sustainable project rooted in transparency and collaboration. OIIAOIIA also aims to bridge the gap between internet culture and blockchain by creating value in unexpected places. It is a testament to the power of community-driven projects to turn simple ideas into something greater. By combining the universality of humor with decentralized governance, OIIAOIIA is not just a meme coin—it’s a platform for exploring the intersection of creativity, technology, and collective ownership. As the project continues to evolve, OIIAOIIA remains committed to its vision of fostering a decentralized community that values transparency, innovation, and fun. It is a project that invites everyone to take part in its journey, transforming a spinning cat meme into a lasting and meaningful endeavor in the world of crypto.
