SpineDAO Token (SPINE) teave SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.spinedao.com/ Valge raamat: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Ostke SPINE kohe!

SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SpineDAO Token (SPINE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00995879 $ 0.00995879 $ 0.00995879 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Praegune hind: $ 0.00972389 $ 0.00972389 $ 0.00972389 Lisateave SpineDAO Token (SPINE) hinna kohta

SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPINE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPINE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPINE tokeni tokenoomikat, avastage SPINE tokeni reaalajas hinda!

SPINE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPINE võiks suunduda? Meie SPINE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPINE tokeni hinna ennustust kohe!

