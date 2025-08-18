Mis on SpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

Üksuse SpineDAO Token (SPINE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika

SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpineDAO Token (SPINE) kohta Kui palju on SpineDAO Token (SPINE) tänapäeval väärt? Reaalajas SPINE hind USD on 0.00947266 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPINE/USD hind? $ 0.00947266 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPINE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SpineDAO Token turukapitalisatsioon? SPINE turukapitalisatsioon on $ 2.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPINE ringlev varu? SPINE ringlev varu on 297.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPINE (ATH) hind? SPINE saavutab ATH hinna summas 0.00995879 USD . Mis oli kõigi aegade SPINE madalaim (ATL) hind? SPINE nägi ATL hinda summas 0.00570414 USD . Milline on SPINE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPINE kauplemismaht on -- USD . Kas SPINE sel aastal kõrgemale ka suundub? SPINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPINE hinna ennustust

