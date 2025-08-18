Rohkem infot SPINE

SPINE Hinnainfo

SPINE Valge raamat

SPINE Ametlik veebisait

SPINE Tokenoomika

SPINE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SpineDAO Token logo

SpineDAO Token hind (SPINE)

Loendis mitteolevad

1 SPINE/USD reaalajas hind:

$0.00947266
$0.00947266$0.00947266
+0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SpineDAO Token (SPINE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:04:16 (UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0093333
$ 0.0093333$ 0.0093333
24 h madal
$ 0.00995879
$ 0.00995879$ 0.00995879
24 h kõrge

$ 0.0093333
$ 0.0093333$ 0.0093333

$ 0.00995879
$ 0.00995879$ 0.00995879

$ 0.00995879
$ 0.00995879$ 0.00995879

$ 0.00570414
$ 0.00570414$ 0.00570414

+0.10%

+0.74%

+5.31%

+5.31%

SpineDAO Token (SPINE) reaalajas hind on $0.00947266. Viimase 24 tunni jooksul SPINE kaubeldud madalaim $ 0.0093333 ja kõrgeim $ 0.00995879 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00995879 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00570414.

Lüliajalise tootluse osas on SPINE muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +0.74% 24 tunni vältel +5.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SpineDAO Token (SPINE) – turuteave

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

--
----

$ 9.47M
$ 9.47M$ 9.47M

297.87M
297.87M 297.87M

999,999,996.9786093
999,999,996.9786093 999,999,996.9786093

SpineDAO Token praegune turukapitalisatsioon on $ 2.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPINE ringlev varu on 297.87M, mille koguvaru on 999999996.9786093. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.47M.

SpineDAO Token (SPINE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SpineDAO Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SpineDAO Token ja USD hinnamuutus $ +0.0013810702.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SpineDAO Token ja USD hinnamuutus $ +0.0037032123.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SpineDAO Token ja USD hinnamuutus $ +0.002468777932844813.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.74%
30 päeva$ +0.0013810702+14.58%
60 päeva$ +0.0037032123+39.09%
90 päeva$ +0.002468777932844813+35.25%

Mis on SpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SpineDAO Token (SPINE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SpineDAO Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on SpineDAO Token (SPINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SpineDAO Token (SPINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SpineDAO Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SpineDAO Token hinna ennustust kohe!

SPINE kohalike valuutade suhtes

SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika

SpineDAO Token (SPINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpineDAO Token (SPINE) kohta

Kui palju on SpineDAO Token (SPINE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPINE hind USD on 0.00947266 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPINE/USD hind?
Praegune hind SPINE/USD on $ 0.00947266. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SpineDAO Token turukapitalisatsioon?
SPINE turukapitalisatsioon on $ 2.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPINE ringlev varu?
SPINE ringlev varu on 297.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPINE (ATH) hind?
SPINE saavutab ATH hinna summas 0.00995879 USD.
Mis oli kõigi aegade SPINE madalaim (ATL) hind?
SPINE nägi ATL hinda summas 0.00570414 USD.
Milline on SPINE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPINE kauplemismaht on -- USD.
Kas SPINE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPINE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:04:16 (UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.