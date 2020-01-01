SpinDash (SPINDASH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SpinDash (SPINDASH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SpinDash (SPINDASH) teave SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products. Ametlik veebisait: https://spindash.gg/ Valge raamat: https://spindash.gitbook.io/spindash-docs Ostke SPINDASH kohe!

SpinDash (SPINDASH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SpinDash (SPINDASH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.66K $ 6.66K $ 6.66K Koguvaru: $ 933.42M $ 933.42M $ 933.42M Ringlev varu: $ 652.96M $ 652.96M $ 652.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.53K $ 9.53K $ 9.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SpinDash (SPINDASH) hinna kohta

SpinDash (SPINDASH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SpinDash (SPINDASH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPINDASH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPINDASH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPINDASH tokeni tokenoomikat, avastage SPINDASH tokeni reaalajas hinda!

SPINDASH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPINDASH võiks suunduda? Meie SPINDASH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPINDASH tokeni hinna ennustust kohe!

