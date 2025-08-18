Mis on SpinDash (SPINDASH)

SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpinDash (SPINDASH) kohta Kui palju on SpinDash (SPINDASH) tänapäeval väärt? Reaalajas SPINDASH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPINDASH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPINDASH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SpinDash turukapitalisatsioon? SPINDASH turukapitalisatsioon on $ 7.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPINDASH ringlev varu? SPINDASH ringlev varu on 605.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPINDASH (ATH) hind? SPINDASH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SPINDASH madalaim (ATL) hind? SPINDASH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SPINDASH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPINDASH kauplemismaht on -- USD . Kas SPINDASH sel aastal kõrgemale ka suundub? SPINDASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPINDASH hinna ennustust

