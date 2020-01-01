Spin It (SPIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spin It (SPIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spin It (SPIN) teave SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! Ametlik veebisait: https://spinit.owl.games/ Ostke SPIN kohe!

Spin It (SPIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spin It (SPIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 598.16K $ 598.16K $ 598.16K Koguvaru: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M Ringlev varu: $ 178.51M $ 178.51M $ 178.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Praegune hind: $ 0.00335078 $ 0.00335078 $ 0.00335078 Lisateave Spin It (SPIN) hinna kohta

Spin It (SPIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spin It (SPIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPIN tokeni tokenoomikat, avastage SPIN tokeni reaalajas hinda!

SPIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPIN võiks suunduda? Meie SPIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPIN tokeni hinna ennustust kohe!

