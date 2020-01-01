Spheroid Universe (SPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spheroid Universe (SPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spheroid Universe (SPH) teave Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Ametlik veebisait: https://www.spheroiduniverse.io/ Ostke SPH kohe!

Spheroid Universe (SPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spheroid Universe (SPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Koguvaru: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Ringlev varu: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00048199 $ 0.00048199 $ 0.00048199 Lisateave Spheroid Universe (SPH) hinna kohta

Spheroid Universe (SPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spheroid Universe (SPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPH tokeni tokenoomikat, avastage SPH tokeni reaalajas hinda!

