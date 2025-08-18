Mis on Spheroid Universe (SPH)

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.

Spheroid Universe (SPH) tokenoomika

Spheroid Universe (SPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spheroid Universe (SPH) kohta Kui palju on Spheroid Universe (SPH) tänapäeval väärt? Reaalajas SPH hind USD on 0.00050818 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPH/USD hind? $ 0.00050818 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spheroid Universe turukapitalisatsioon? SPH turukapitalisatsioon on $ 1.34M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPH ringlev varu? SPH ringlev varu on 2.64B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPH (ATH) hind? SPH saavutab ATH hinna summas 0.53551 USD . Mis oli kõigi aegade SPH madalaim (ATL) hind? SPH nägi ATL hinda summas 0.00003862 USD . Milline on SPH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPH kauplemismaht on -- USD . Kas SPH sel aastal kõrgemale ka suundub? SPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPH hinna ennustust

