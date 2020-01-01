Sphere Finance (SPHERE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sphere Finance (SPHERE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sphere Finance (SPHERE) teave The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token. Ametlik veebisait: https://sphere.finance/ Ostke SPHERE kohe!

Sphere Finance (SPHERE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sphere Finance (SPHERE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 351.68K $ 351.68K $ 351.68K Koguvaru: $ 8.96B $ 8.96B $ 8.96B Ringlev varu: $ 7.67B $ 7.67B $ 7.67B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 410.92K $ 410.92K $ 410.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.115363 $ 0.115363 $ 0.115363 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sphere Finance (SPHERE) hinna kohta

Sphere Finance (SPHERE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sphere Finance (SPHERE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPHERE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPHERE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPHERE tokeni tokenoomikat, avastage SPHERE tokeni reaalajas hinda!

SPHERE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPHERE võiks suunduda? Meie SPHERE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPHERE tokeni hinna ennustust kohe!

