Sphere Finance logo

Sphere Finance hind (SPHERE)

Loendis mitteolevad

1 SPHERE/USD reaalajas hind:

--
----
+2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sphere Finance (SPHERE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:26:55 (UTC+8)

Sphere Finance (SPHERE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.115363
$ 0.115363$ 0.115363

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+2.09%

-11.94%

-11.94%

Sphere Finance (SPHERE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPHERE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPHEREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.115363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPHERE muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, +2.09% 24 tunni vältel -11.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sphere Finance (SPHERE) – turuteave

$ 363.25K
$ 363.25K$ 363.25K

--
----

$ 424.43K
$ 424.43K$ 424.43K

7.67B
7.67B 7.67B

8,964,103,688.809635
8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Sphere Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 363.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPHERE ringlev varu on 7.67B, mille koguvaru on 8964103688.809635. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 424.43K.

Sphere Finance (SPHERE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sphere Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sphere Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sphere Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sphere Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.09%
30 päeva$ 0+38.65%
60 päeva$ 0+57.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Sphere Finance (SPHERE)

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sphere Finance (SPHERE) allikas

Ametlik veebisait

Sphere Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sphere Finance (SPHERE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sphere Finance (SPHERE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sphere Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sphere Finance hinna ennustust kohe!

SPHERE kohalike valuutade suhtes

Sphere Finance (SPHERE) tokenoomika

Sphere Finance (SPHERE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPHERE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sphere Finance (SPHERE) kohta

Kui palju on Sphere Finance (SPHERE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPHERE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPHERE/USD hind?
Praegune hind SPHERE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sphere Finance turukapitalisatsioon?
SPHERE turukapitalisatsioon on $ 363.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPHERE ringlev varu?
SPHERE ringlev varu on 7.67B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPHERE (ATH) hind?
SPHERE saavutab ATH hinna summas 0.115363 USD.
Mis oli kõigi aegade SPHERE madalaim (ATL) hind?
SPHERE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPHERE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPHERE kauplemismaht on -- USD.
Kas SPHERE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPHERE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPHERE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.