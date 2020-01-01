Speculation (SPECU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Speculation (SPECU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Speculation (SPECU) teave Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space. Ametlik veebisait: https://speculation.art/

Speculation (SPECU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Speculation (SPECU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.28K $ 58.28K $ 58.28K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.28K $ 58.28K $ 58.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.711783 $ 0.711783 $ 0.711783 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00769145 $ 0.00769145 $ 0.00769145 Praegune hind: $ 0.058277 $ 0.058277 $ 0.058277 Lisateave Speculation (SPECU) hinna kohta

Speculation (SPECU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Speculation (SPECU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPECU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPECU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPECU tokeni tokenoomikat, avastage SPECU tokeni reaalajas hinda!

SPECU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPECU võiks suunduda? Meie SPECU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPECU tokeni hinna ennustust kohe!

