Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.

Speculation (SPECU) tokenoomika

Speculation (SPECU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPECU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Speculation (SPECU) kohta Kui palju on Speculation (SPECU) tänapäeval väärt? Reaalajas SPECU hind USD on 0.06119 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPECU/USD hind? $ 0.06119 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPECU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Speculation turukapitalisatsioon? SPECU turukapitalisatsioon on $ 61.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPECU ringlev varu? SPECU ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPECU (ATH) hind? SPECU saavutab ATH hinna summas 0.711783 USD . Mis oli kõigi aegade SPECU madalaim (ATL) hind? SPECU nägi ATL hinda summas 0.00769145 USD . Milline on SPECU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPECU kauplemismaht on -- USD . Kas SPECU sel aastal kõrgemale ka suundub? SPECU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPECU hinna ennustust

