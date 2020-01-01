Spectrum (SPCTRM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spectrum (SPCTRM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spectrum (SPCTRM) teave Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Ametlik veebisait: https://spectrumsol.xyz/ Valge raamat: https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf Ostke SPCTRM kohe!

Spectrum (SPCTRM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spectrum (SPCTRM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Koguvaru: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M Ringlev varu: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Spectrum (SPCTRM) hinna kohta

Spectrum (SPCTRM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spectrum (SPCTRM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPCTRM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPCTRM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPCTRM tokeni tokenoomikat, avastage SPCTRM tokeni reaalajas hinda!

