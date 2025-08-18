Rohkem infot SPCTRM

Spectrum logo

Spectrum hind (SPCTRM)

Loendis mitteolevad

1 SPCTRM/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Spectrum (SPCTRM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:42:13 (UTC+8)

Spectrum (SPCTRM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00049726
$ 0.00049726$ 0.00049726

$ 0.00000623
$ 0.00000623$ 0.00000623

--

--

+5.48%

+5.48%

Spectrum (SPCTRM) reaalajas hind on $0.00000904. Viimase 24 tunni jooksul SPCTRM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPCTRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00049726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000623.

Lüliajalise tootluse osas on SPCTRM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spectrum (SPCTRM) – turuteave

$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

--
----

$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

999.23M
999.23M 999.23M

999,230,996.4878389
999,230,996.4878389 999,230,996.4878389

Spectrum praegune turukapitalisatsioon on $ 9.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPCTRM ringlev varu on 999.23M, mille koguvaru on 999230996.4878389. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.03K.

Spectrum (SPCTRM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spectrum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spectrum ja USD hinnamuutus $ +0.0000004797.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spectrum ja USD hinnamuutus $ +0.0000000168.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spectrum ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000004797+5.31%
60 päeva$ +0.0000000168+0.19%
90 päeva$ 0--

Mis on Spectrum (SPCTRM)

Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).

Üksuse Spectrum (SPCTRM) allikas

Spectrum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spectrum (SPCTRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spectrum (SPCTRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spectrum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spectrum hinna ennustust kohe!

SPCTRM kohalike valuutade suhtes

Spectrum (SPCTRM) tokenoomika

Spectrum (SPCTRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPCTRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spectrum (SPCTRM) kohta

Kui palju on Spectrum (SPCTRM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPCTRM hind USD on 0.00000904 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPCTRM/USD hind?
Praegune hind SPCTRM/USD on $ 0.00000904. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spectrum turukapitalisatsioon?
SPCTRM turukapitalisatsioon on $ 9.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPCTRM ringlev varu?
SPCTRM ringlev varu on 999.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPCTRM (ATH) hind?
SPCTRM saavutab ATH hinna summas 0.00049726 USD.
Mis oli kõigi aegade SPCTRM madalaim (ATL) hind?
SPCTRM nägi ATL hinda summas 0.00000623 USD.
Milline on SPCTRM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPCTRM kauplemismaht on -- USD.
Kas SPCTRM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPCTRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPCTRM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:42:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.