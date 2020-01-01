Spectre (SPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spectre (SPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spectre (SPR) teave Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network. Ametlik veebisait: https://spectre-network.org/ Valge raamat: https://spectre-network.org/docs/Spectre-Network-Whitepaper.pdf Ostke SPR kohe!

Spectre (SPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spectre (SPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 118.10K $ 118.10K $ 118.10K Koguvaru: $ 425.43M $ 425.43M $ 425.43M Ringlev varu: $ 423.23M $ 423.23M $ 423.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 118.71K $ 118.71K $ 118.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00994446 $ 0.00994446 $ 0.00994446 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00027904 $ 0.00027904 $ 0.00027904 Lisateave Spectre (SPR) hinna kohta

Spectre (SPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spectre (SPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPR tokeni tokenoomikat, avastage SPR tokeni reaalajas hinda!

