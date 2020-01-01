Spectre AI (SPECTRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spectre AI (SPECTRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spectre AI (SPECTRE) teave SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. Ametlik veebisait: https://spectreai.io/ Valge raamat: https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/ Ostke SPECTRE kohe!

Spectre AI (SPECTRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spectre AI (SPECTRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.92M $ 23.92M $ 23.92M Koguvaru: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Ringlev varu: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.92M $ 23.92M $ 23.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.04 $ 11.04 $ 11.04 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02880028 $ 0.02880028 $ 0.02880028 Praegune hind: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Lisateave Spectre AI (SPECTRE) hinna kohta

Spectre AI (SPECTRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spectre AI (SPECTRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPECTRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPECTRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPECTRE tokeni tokenoomikat, avastage SPECTRE tokeni reaalajas hinda!

SPECTRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPECTRE võiks suunduda? Meie SPECTRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPECTRE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!