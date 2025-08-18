Rohkem infot SPECTRE

Spectre AI hind (SPECTRE)

1 SPECTRE/USD reaalajas hind:

$2.82
+4.30%1D
USD
Spectre AI (SPECTRE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:46:18 (UTC+8)

Spectre AI (SPECTRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.7
24 h madal
$ 2.95
24 h kõrge

$ 2.7
$ 2.95
$ 7.09
$ 0.02880028
-0.27%

+5.72%

+1.52%

+1.52%

Spectre AI (SPECTRE) reaalajas hind on $2.86. Viimase 24 tunni jooksul SPECTRE kaubeldud madalaim $ 2.7 ja kõrgeim $ 2.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPECTREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02880028.

Lüliajalise tootluse osas on SPECTRE muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, +5.72% 24 tunni vältel +1.52% viimase 7 päeva jooksul.

Spectre AI (SPECTRE) – turuteave

$ 28.58M
--
$ 28.58M
9.99M
9,993,171.20242279
Spectre AI praegune turukapitalisatsioon on $ 28.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPECTRE ringlev varu on 9.99M, mille koguvaru on 9993171.20242279. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.58M.

Spectre AI (SPECTRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spectre AI ja USD hinnamuutus $ +0.154785.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spectre AI ja USD hinnamuutus $ -0.0598523640.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spectre AI ja USD hinnamuutus $ +1.5846650820.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spectre AI ja USD hinnamuutus $ -0.181494073922446.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.154785+5.72%
30 päeva$ -0.0598523640-2.09%
60 päeva$ +1.5846650820+55.41%
90 päeva$ -0.181494073922446-5.96%

Mis on Spectre AI (SPECTRE)

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

Üksuse Spectre AI (SPECTRE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Spectre AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spectre AI (SPECTRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spectre AI (SPECTRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spectre AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spectre AI hinna ennustust kohe!

SPECTRE kohalike valuutade suhtes

Spectre AI (SPECTRE) tokenoomika

Spectre AI (SPECTRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPECTRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spectre AI (SPECTRE) kohta

Kui palju on Spectre AI (SPECTRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPECTRE hind USD on 2.86 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPECTRE/USD hind?
Praegune hind SPECTRE/USD on $ 2.86. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spectre AI turukapitalisatsioon?
SPECTRE turukapitalisatsioon on $ 28.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPECTRE ringlev varu?
SPECTRE ringlev varu on 9.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPECTRE (ATH) hind?
SPECTRE saavutab ATH hinna summas 7.09 USD.
Mis oli kõigi aegade SPECTRE madalaim (ATL) hind?
SPECTRE nägi ATL hinda summas 0.02880028 USD.
Milline on SPECTRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPECTRE kauplemismaht on -- USD.
Kas SPECTRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPECTRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPECTRE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.