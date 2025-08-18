Rohkem infot SPR

Spectre logo

Spectre hind (SPR)

Loendis mitteolevad

1 SPR/USD reaalajas hind:

$0.00032014
$0.00032014$0.00032014
-3.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Spectre (SPR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:26:48 (UTC+8)

Spectre (SPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00994446
$ 0.00994446$ 0.00994446

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-3.67%

-26.72%

-26.72%

Spectre (SPR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00994446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPR muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel -26.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spectre (SPR) – turuteave

$ 135.49K
$ 135.49K$ 135.49K

--
----

$ 135.66K
$ 135.66K$ 135.66K

423.23M
423.23M 423.23M

423,788,073.8209712
423,788,073.8209712 423,788,073.8209712

Spectre praegune turukapitalisatsioon on $ 135.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPR ringlev varu on 423.23M, mille koguvaru on 423788073.8209712. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 135.66K.

Spectre (SPR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spectre ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spectre ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spectre ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spectre ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.67%
30 päeva$ 0-50.25%
60 päeva$ 0-51.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Spectre (SPR)

Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Spectre (SPR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Spectre hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spectre (SPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spectre (SPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spectre nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spectre hinna ennustust kohe!

SPR kohalike valuutade suhtes

Spectre (SPR) tokenoomika

Spectre (SPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spectre (SPR) kohta

Kui palju on Spectre (SPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPR/USD hind?
Praegune hind SPR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spectre turukapitalisatsioon?
SPR turukapitalisatsioon on $ 135.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPR ringlev varu?
SPR ringlev varu on 423.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPR (ATH) hind?
SPR saavutab ATH hinna summas 0.00994446 USD.
Mis oli kõigi aegade SPR madalaim (ATL) hind?
SPR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPR kauplemismaht on -- USD.
Kas SPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:26:48 (UTC+8)

