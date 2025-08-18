Mis on Spectre (SPR)

Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.

Üksuse Spectre (SPR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spectre (SPR) kohta Kui palju on Spectre (SPR) tänapäeval väärt? Reaalajas SPR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spectre turukapitalisatsioon? SPR turukapitalisatsioon on $ 135.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPR ringlev varu? SPR ringlev varu on 423.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPR (ATH) hind? SPR saavutab ATH hinna summas 0.00994446 USD . Mis oli kõigi aegade SPR madalaim (ATL) hind? SPR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPR kauplemismaht on -- USD . Kas SPR sel aastal kõrgemale ka suundub? SPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPR hinna ennustust

