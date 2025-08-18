Mis on Speciex (SPEX)

The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.

Üksuse Speciex (SPEX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Speciex (SPEX) tokenoomika

Speciex (SPEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Speciex (SPEX) kohta Kui palju on Speciex (SPEX) tänapäeval väärt? Reaalajas SPEX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPEX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPEX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Speciex turukapitalisatsioon? SPEX turukapitalisatsioon on $ 226.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPEX ringlev varu? SPEX ringlev varu on 251.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPEX (ATH) hind? SPEX saavutab ATH hinna summas 0.01629199 USD . Mis oli kõigi aegade SPEX madalaim (ATL) hind? SPEX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SPEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPEX kauplemismaht on -- USD . Kas SPEX sel aastal kõrgemale ka suundub? SPEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPEX hinna ennustust

