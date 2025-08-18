Rohkem infot SPARTA

Spartan Protocol logo

Spartan Protocol hind (SPARTA)

Loendis mitteolevad

1 SPARTA/USD reaalajas hind:

$0.00090133
$0.00090133$0.00090133
-6.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Spartan Protocol (SPARTA) reaalajas hinnagraafik
Spartan Protocol (SPARTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.25
$ 2.25$ 2.25

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-6.04%

-32.62%

-32.62%

Spartan Protocol (SPARTA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPARTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPARTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPARTA muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -6.04% 24 tunni vältel -32.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spartan Protocol (SPARTA) – turuteave

$ 67.40K
$ 67.40K$ 67.40K

--
----

$ 89.25K
$ 89.25K$ 89.25K

74.78M
74.78M 74.78M

99,021,692.0
99,021,692.0 99,021,692.0

Spartan Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 67.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPARTA ringlev varu on 74.78M, mille koguvaru on 99021692.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.25K.

Spartan Protocol (SPARTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spartan Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spartan Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spartan Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spartan Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.04%
30 päeva$ 0-15.38%
60 päeva$ 0-18.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Spartan Protocol (SPARTA)

Üksuse Spartan Protocol (SPARTA) allikas

Ametlik veebisait

Spartan Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spartan Protocol (SPARTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spartan Protocol (SPARTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spartan Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spartan Protocol hinna ennustust kohe!

SPARTA kohalike valuutade suhtes

Spartan Protocol (SPARTA) tokenoomika

Spartan Protocol (SPARTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPARTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spartan Protocol (SPARTA) kohta

Kui palju on Spartan Protocol (SPARTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPARTA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPARTA/USD hind?
Praegune hind SPARTA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spartan Protocol turukapitalisatsioon?
SPARTA turukapitalisatsioon on $ 67.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPARTA ringlev varu?
SPARTA ringlev varu on 74.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPARTA (ATH) hind?
SPARTA saavutab ATH hinna summas 2.25 USD.
Mis oli kõigi aegade SPARTA madalaim (ATL) hind?
SPARTA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPARTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPARTA kauplemismaht on -- USD.
Kas SPARTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPARTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPARTA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.