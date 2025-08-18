Rohkem infot SPARTA

SPARTA Hinnainfo

SPARTA Valge raamat

SPARTA Ametlik veebisait

SPARTA Tokenoomika

SPARTA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SpartaDEX logo

SpartaDEX hind (SPARTA)

Loendis mitteolevad

1 SPARTA/USD reaalajas hind:

$0.00195521
$0.00195521$0.00195521
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SpartaDEX (SPARTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:01:07 (UTC+8)

SpartaDEX (SPARTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00191047
$ 0.00191047$ 0.00191047
24 h madal
$ 0.00202412
$ 0.00202412$ 0.00202412
24 h kõrge

$ 0.00191047
$ 0.00191047$ 0.00191047

$ 0.00202412
$ 0.00202412$ 0.00202412

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 0.0019067
$ 0.0019067$ 0.0019067

-0.23%

-1.28%

-3.46%

-3.46%

SpartaDEX (SPARTA) reaalajas hind on $0.00195521. Viimase 24 tunni jooksul SPARTA kaubeldud madalaim $ 0.00191047 ja kõrgeim $ 0.00202412 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPARTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0019067.

Lüliajalise tootluse osas on SPARTA muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel -3.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SpartaDEX (SPARTA) – turuteave

$ 77.86K
$ 77.86K$ 77.86K

--
----

$ 77.86K
$ 77.86K$ 77.86K

39.72M
39.72M 39.72M

39,720,895.81230459
39,720,895.81230459 39,720,895.81230459

SpartaDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 77.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPARTA ringlev varu on 39.72M, mille koguvaru on 39720895.81230459. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.86K.

SpartaDEX (SPARTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SpartaDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SpartaDEX ja USD hinnamuutus $ -0.0001276007.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SpartaDEX ja USD hinnamuutus $ -0.0002814620.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SpartaDEX ja USD hinnamuutus $ -0.0006500938167528834.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.28%
30 päeva$ -0.0001276007-6.52%
60 päeva$ -0.0002814620-14.39%
90 päeva$ -0.0006500938167528834-24.95%

Mis on SpartaDEX (SPARTA)

SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to - Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT; - Promote and facilitate the launch of new, promising projects - Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards - Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface - Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer - Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges - Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SpartaDEX (SPARTA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SpartaDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SpartaDEX (SPARTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SpartaDEX (SPARTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SpartaDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SpartaDEX hinna ennustust kohe!

SPARTA kohalike valuutade suhtes

SpartaDEX (SPARTA) tokenoomika

SpartaDEX (SPARTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPARTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpartaDEX (SPARTA) kohta

Kui palju on SpartaDEX (SPARTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPARTA hind USD on 0.00195521 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPARTA/USD hind?
Praegune hind SPARTA/USD on $ 0.00195521. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SpartaDEX turukapitalisatsioon?
SPARTA turukapitalisatsioon on $ 77.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPARTA ringlev varu?
SPARTA ringlev varu on 39.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPARTA (ATH) hind?
SPARTA saavutab ATH hinna summas 1.3 USD.
Mis oli kõigi aegade SPARTA madalaim (ATL) hind?
SPARTA nägi ATL hinda summas 0.0019067 USD.
Milline on SPARTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPARTA kauplemismaht on -- USD.
Kas SPARTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPARTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPARTA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:01:07 (UTC+8)

SpartaDEX (SPARTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.