SparkPoint (SRK) reaalajas hind on $0.00004279. Viimase 24 tunni jooksul SRK kaubeldud madalaim $ 0.00003628 ja kõrgeim $ 0.00005474 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02523125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000072.
Lüliajalise tootluse osas on SRK muutunud +3.85% viimase tunni jooksul, +2.40% 24 tunni vältel -27.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SparkPoint praegune turukapitalisatsioon on $ 439.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SRK ringlev varu on 10.27B, mille koguvaru on 13019612245.20557. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 557.12K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SparkPoint ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SparkPoint ja USD hinnamuutus $ -0.0000109481.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SparkPoint ja USD hinnamuutus $ -0.0000139342.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SparkPoint ja USD hinnamuutus $ -0.00001088600097248852.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+2.40%
|30 päeva
|$ -0.0000109481
|-25.58%
|60 päeva
|$ -0.0000139342
|-32.56%
|90 päeva
|$ -0.00001088600097248852
|-20.28%
What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience. Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries. SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including: SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion. These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.
SparkPoint (SRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.